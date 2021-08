Pijnlijke cijfers: Ajax slikt tegen PSV grootste thuisnederlaag in Johan Cruijff Arena

Sinds Ajax in 1996 Stadion De Meer inruilde voor de Johan Cruijff Arena verloren de Amsterdammers tot vanavond drie keer met 0-4 in eigen huis. In 2005 won PSV ook al eens met dergelijke cijfers, mede door drie goals van Mark van Bommel.



In 2010 en 2014 kreeg Ajax met 0-4 op de broek van respectievelijk Real Madrid en Vitesse. Mede door een ontketende Noni Madueke volgde vanavond wéér een gedeelde recordnederlaag in het huidige Ajax-stadion. De Eindhovenaren wonnen door goals van Madueke (twee keer), Yorbe Vertessen en Mario Götze wederom met 0-4.