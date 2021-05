Pijnlijke nederlaag Feyenoord in krankzinnige Klassieker

Opluchting bij KNVB: ‘Blij dat Feyenoord - Ajax doorgaat’

12:53 De KNVB is blij dat de wedstrijd Feyenoord - Ajax zondagmiddag doorgaat. De klassieker was onzeker geworden omdat de politiebonden acties tijdens het duel hadden aangekondigd. ,,We zijn blij dat de wedstrijd door kan gaan, ook met het oog op het competitieverloop”, aldus een woordvoerder van de KNVB.