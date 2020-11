Pijnlijke uitglijder De Graafschap in Eindhoven door doelpunt in blessuretijd

De nederlaag voor De Graafschap was een hard gelag, omdat de 3-2 van Pieter Bogaers in de 94ste minuut viel. Nadat de Superboeren tien minuten eerder de gelijkmaker scoorden. In de 84ste minuut maakte Jasper van Heertum gelijk uit een hoekschop.

De van 2-1 van Maarten Peijnenburg was eveneens pijnlijk voor de uitploeg. Omdat niet te zien was of de bal volledig de lijn had gepasseerd, maar scheidsrechter Edgar Bijl Was wees niettemin naar het midden. De Superboeren liepen nog meer averij op, want Mohamed Hamdaoui viel vlak voor rust uit met hamstringblessure.