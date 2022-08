Pingel van Danilo helpt pover Feyenoord met hangen en wurgen langs RKC

Arne Slot beklaagde zich vorig seizoen meer dan eens. Eenmaal bij een topclub aangekomen dacht de trainer dat het strafschoppen in zijn voordeel zou regenen, maar dat viel hem erg tegen. In Waalwijk greep de VAR terecht in na een overtreding op Patrik Walemark. De penalty bleek beslissend: 0-1.

Door Mikos Gouka



Gestroomlijnd liep het ook in Waalwijk nog niet. Maar het nieuwe Feyenoord weet dat het de eerste weken waar het komen en gaan is geweest in de kleedkamer vooral schadevrij moet doorkomen. Dat lukte in Waalwijk waar Danilo de matchwinnaar was en Feyenoord de tweede zege van het seizoen boekte.

Voor de wedstrijd incasseerde financieel directeur Pieter Smorenburg nog maar eens een miljoenenbedrag. De Rotterdammers laten Fredrik Aursnes gaan en dat betekent dat de teller van de ingekomen transferbedragen al boven de zeventig miljoen is gekomen, al is dat uiteraard wel een brutobedrag. Daar gaan de Rotterdammers nog de Argentijn Ezequiel Bullaude van aantrekken en uiteraard hoopt men nog op een vervanger van Aursnes.

Arne Slot had de linkerkant die tegen Heerenveen had gefaald volledig vervangen. Debutant Quilindschy Hartman verving Marcus Pedersen en Patrik Walemark diende in het Mandemakers Stadion zijn plek af te staan aan Oussama Idrissi. Tussen de back en de buitenspeler speelde Orkun Kökçü, die tegen de Friezen was ingevallen.

Volledig scherm Oussama Idrissi kreeg de kans op links. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Slot hoopte dat zijn ingrepen tot meer kansen zouden leiden tegen RKC, dat net als de eerdere opponenten Vitesse en Heerenveen met vijf verdedigers aantrad tegen Feyenoord. Maar in de eerste helft hield ook Joseph Oosting met zijn formatie de rijen behoorlijk gesloten tegen Feyenoord.

De absentie van Fredrik Aursnes, die naar Benfica verkast, loste Slot op door Quinten Timber vooral defensief te laten spelen. Dat was uiteraard nog diep op de helft van de Brabantse opponent die ver inzakten zodra Feyenoord in balbezit was gekomen.

RKC had uiteraard alle recht om dat te doen en Heerenveen en Kees van Wonderen toonden al aan dat het recept een mogelijkheid is om Feyenoord te bestrijden. Slot greep in de rust in door Idrissi en Kökçü te vervangen. Patrik Walemark en Jens Toornstra kwamen binnen de lijnen. De Zweed begon met twee pogingen van afstand.

Volledig scherm Patrik Walemark zorgde na rust voor gevaar en werd neergelegd: penalty. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Dilrosun, die van de rechterflank naar de linkerkant moest verhuizen, kreeg een kans en RKC was kort daarna gevaarlijk toen Lennerd Daneels de bal had neergelegd voor Illias Bel Hassani. Zijn schot werd gekeerd door Justin Bijlow.

Danilo was vervolgens dichtbij de 0-1, Etienne Vaessen redde bekwaam. De Braziliaan kreeg echter een herkansing dankzij VAR Ingmar Oostrom. Arbiter Van de Graaf liet de tackle van Thierry Lutonda op Walemark nog onbestraft, maar nadat hij naar het inmiddels beroemde scherm was geroepen door Oostrom, wees de scheidsrechter alsnog naar de stip. Danilo benutte het buitenkansje keurig en klopte keeper Vaessen soepeltjes: 0-1.

Slot zal tevreden hebben geconstateerd dat Feyenoord een strafschop kreeg. De trainer vond de vier kalktrappen van het volledige vorig eredivisieseizoen voor zijn formatie wel erg karig. Kökçü benutte er toen twee en miste eenmaal, Dessers scoorde eveneens. Danilo bewees een koele kikker te zijn vanaf de stip. Het leverde drie punten op die de spelers van Feyenoord met een glimlach in de achterzak staken.

Volledig scherm Danilo viert zijn 1-0. © Pro Shots / Marcel van Dorst

