Pittige loting PSV, Feyenoord treft voormalig groepsgenoot in kwartfinale Conference League

Geen Nederlands onderonsje dus in de kwartfinale van de Conference League. PSV en Feyenoord kunnen elkaar pas treffen als zij in de finale staan. De Eindhovenaren, die in de achtste finales FC Kopenhagen versloegen (4-4 en 0-4) gaan op 7 april op bezoek bij Leicester City. De return volgt een week later in Eindhoven.



Leicester City, de kampioen van Engeland in 2016, versloeg in de achtste finales Stade Rennais, tegenstander van Vitesse in de groepsfase. Leicester City won op eigen veld met 2-0, maar ging gisteravond met 2-1 onderuit.

Wens John de Wolf niet in vervulling

Feyenoord treft daarentegen een oude bekende in de kwartfinale. Assistent-trainer John de Wolf had één wens na het bereiken van de volgende ronde: geen Slavia Praag, want daartegen speelden de Rotterdammers al in de groepsfase. Maar het werd toch de Tsjechische ploeg. Feyenoord won in de Kuip met 2-1 en speelde in de hoofdstad van Tsjechië met 2-2 gelijk door een goal van Cyriel Dessers in de 93ste minuut.

Slavia Praag trof in de achtste finales LASK Linz. In Praag wonnen de Tsjechen met 4-3, maar in Oostenrijk gingen ze na een spectaculair duel met 4-3 onderuit.

Halve finales

Als PSV én Feyenoord doorstoten naar de halve finales dan zullen beide Nederlandse clubs elkaar nog niet tegenkomen, zo heeft de loting bepaald. In dat geval ontvangt PSV de winnaar van het treffen tussen Bodø/Glimt en AS Roma. In de poulefase won de kampioen van Noorwegen in eigen stadion nog met 6-1 van de ploeg van José Mourinho, twee weken later werd het 2-2 in Stadio Olimpico in Rome. AS Roma schakelde in de achtste finales Vitesse uit, Bodø/Glimt versloeg AZ door een goal in de verlenging.

Feyenoord krijgt bij het bereiken van de halve finales eerst Olympique Marseille of PAOK op bezoek. Een week later volgt dan de return in het zuiden van Europa.

Kwartfinales (7 en 14 april)

Feyenoord - Slavia Praag

Leicester City - PSV

Olympique Marseille - PAOK

Bodø/Glimt - AS Roma

Halve finales (28 april en 5 mei)

Feyenoord/Slavia Praag - Olympique Marseille/PAOK

Leicester City/PSV - Bodø/Glimt/AS Roma

