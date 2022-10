Pittige loting voor Jong Oranje op EK in Roemenië en Georgië

België is op 21 juni de eerste tegenstander van Jong Oranje op het EK. Daarna volgen duels met Portugal (24 juni) en Georgië (27 juni). De ploeg van Erwin van de Looi won vorige maand nog een oefenduel met Jong België (1-2). ,,Met veel moeite”, weet de bondscoach nog. ,,Portugal heeft altijd een sterke ploeg en van Georgië weten we nog niet veel. Maar een thuisland kan altijd verrassen. Ik denk dat we in een mooie poule zitten met mooie affiches. We willen ons meten met de top en staan straks voor een mooie uitdaging.”

De Europese eindronde wordt van 21 juni tot en met 8 juli gehouden in Roemenië en Georgië. De zestien deelnemers voetballen in acht stadions en vijf verschillende steden. Jong Oranje strandde vorig jaar in de halve finales van het EK. Duitsland, de latere winnaar, was met 2-1 te sterk. ,,We willen het volgend jaar beter doen dan vorig jaar”, zei Van de Looi. ,,Dus we moeten de finale halen. En als we toch in de finale zitten, dan kunnen we het toernooi maar beter winnen ook. Al zullen meer ploegen daar zo in staan.”