Play-offs om Europees voetbal lijken Sparta niet meer te kunnen ontgaan na winst in Emmen

Mexx Meerdink met AZ in twee dagen tijd tegen Real Madrid én Lazio? ‘Hij kan beter worden dan ik’

Oud-international Martijn Meerdink (46) beleeft mooie én drukke dagen met zoon Mexx (19), die spits is in drie teams tegelijk. Maandagavond had hij mee kunnen doen met Jong AZ tegen Roda JC, vanmiddag staat hij aan de aftrap in de Youth League tegen Real Madrid en misschien zit er donderdagavond nog een invalbeurt in bij het eerste tegen Lazio.