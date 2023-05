Play-offs promotie/degradatie: NAC ontvangt MVV en Willem II gaat op bezoek bij VVV-Venlo

AZ speelt cruciale rol in strijd om Europese tickets: ‘Mensen thuis hebben iets om naar uit te kijken’

Een soeverein AZ herpakte zich bij NEC (0-3) van de uiteengespatte Conference League-droom. Bij de Alkmaarse ploeg had men direct na afloop al zin in de slotronde van de eredivisie, waarbij AZ een cruciale rol in de strijd om plek 2 kan spelen én zelf nog de derde plaats wil grijpen.