Ploeterend Feyenoord snakt ook in Kosovo naar een afmaker

Een spits. Of, beter, een doelpuntmaker. Zo’n speler heeft Feyenoord snel nodig om dit seizoen een serieuze rol van betekenis te spelen. Als één ding duidelijk werd was dat het wel, vanavond in de Kosovaarse hoofdstad Pristina, waar de Rotterdammers niet verder kwamen dan 0-0 tegen het matige FC Drita.

Door Dennis van Bergen



Uitgelaten zetten de fanatiekste fans van FC Drita nog maar eens hun lievelingsdeuntje in, de blote basten gebroederlijk tegen elkaar aangedrukt. Een tegenstander met de statuur van Feyenoord zien ze tenslotte niet elke dag in Kosovo. Vandaar het enthousiasme bij ze, na negentig stroperige minuten, als blijkt dat hun ploeg de Rotterdamse club in bedwang heeft gehouden (0-0).

De constatering dat er voor Feyenoord niet heel veel meer in zat is op dat moment haast van Arne Slot’s gezicht af te lezen. Ja, er is in de tweede helft die gigantische kans geweest voor Guus Til, kort nadat een poging van Tyrell Malacia al op de vuisten van keeper Faton Maloku was uiteengespat. Maar om nu te zeggen dat de Rotterdammers zich enorm tekortdeden met de vlakke remise? Niet bepaald. En dat beseft de coach, direct na zijn officiële debuut op de Feyenoord-bank, als hij de zweetparels van zijn gezicht veegt.

Het gaat wat te ver om te stellen dat Slot zich voorafgaand aan de wedstrijd al had ingedekt voor een teleurstellend resultaat. Veel eerder was het realisme dat de coach tentoonspreidde in Kosovo, gebaseerd op de recente Europese prestaties van Feyenoord. En die van nog zoveel andere Nederlandse clubs. ,,Als zoveel Nederlandse ploegen met enige regelmaat worden uitgeschakeld tegen zogenaamd kleine ploegen”, stelde Slot ,,dan zijn die ploegen misschien minder slecht dan wij denken. Of wij als Nederlandse ploegen minder goed.”

Telepathische woorden blijken het van Slot. Als één aspect namelijk bevestigd wordt in het kleine, maar sfeervolle Stadiumi Fadil Vokrri is het wel dat Feyenoord in elk geval een extra spits nodig heeft om Europese niemendalletjes te overleven. Tegen FC Drita krijgt Naoufal Bannis de voorkeur boven de later voor hem ingevallen Robert Bozeník. Maar hoe hard Bannis ook werkt en hoe technisch begaafd hij vermoedelijk ook is; voor het niveau dat de Rotterdammers nastreven oogt de jongeling nog wel erg licht. Behalve de kans die hij in de openingsfase krijgt na goed voorwerk van Orkun Kökçü overtuigt Bannis niet in Pristina.

In zijn eentje vertelt Bannis in de Kosovaarse hoofdstad daarmee het verhaal van zijn elftal. Het is aanhoudend wachten op het doelpunt dat er nooit gaat komen. Feyenoord heeft weliswaar een overwicht, maar in kansrijke positie komt de ploeg zelden. Ook omdat nieuweling Til zich te weinig kan laten zien, de slordige Kökçü zijn ‘nummer tien-status’ nooit kan waarmaken, en Bryan Linssen vanaf rechts amper in het spel voor komt.

Arnesen

Tamelijk verontrustend, zou je zeggen, na een oefencampagne die zoveel optimisme teweeg bracht bij de ook in Kosovo weer redelijk massaal aanwezige Feyenoord-aanhangers. Het kan niet anders of Slot zal het duel met FC Drita aangrijpen om bij technisch directeur Frank Arnesen nog eens te vissen naar de haalbaarheid van een doelpuntmaker. Zeker nu Nicolai Jørgensen op weg is naar de uitgang en Feyenoord daarmee een jaarsalaris van circa twee miljoen euro bespaart.

Nee, natuurlijk is de 0-0 niet onoverkomelijk om straks alsnog de volgende ronde van de Conference League te bereiken. Maar zo spelen tegen FC Luzern is beslist geen garantie om uiteindelijk het hoofdtoernooi te bereiken.

