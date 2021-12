Podcast | ‘Als PSV een punt of meer pakt in Spanje is dat echt enorm knap’

Blijft de coëfficiëntenpolonaise doorgaan? Hebben we na de winter vijf ploegen in de Europese toernooien? Het is een van de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt met Johan Inan daarnaast het nieuws over Henk de Jong en ze maken een reconstructie over het nieuwe contract voor Marc Overmars bij Ajax.

Het wordt een avondje Europa en Conference League vanavond. En Arne Slot, de trainer van Feyenoord, gaf al vroeg duidelijkheid over de opstelling. Bij de afsluitende persconferentie maakte hij die bekend. Inan: ,,Spelers gaan goed op duidelijkheid. Ze trekken een trainer die heel schimmig is of onduidelijk heel slecht. Al denk ik niet dat Slot dit over anderhalve week tegen Ajax ook gaat doen.’’

Is het verstandig spelers rust te geven in plaats van ritme? ,,Het ging tijden het EK van 2008 ook niet goed met Oranje onder Van Basten. Die stelde compleet andere spelers op en vervolgens werden we uitgeschakeld een ronde later. Als er nog energie in het lampje zit, laat de speler dan staan. Sommige spelers zijn topfit en willen graag spelen. Zoals Tadic en Christiano Ronaldo.’’

PSV speelt tegen Real Sociedad. Een gelijkspel is voldoende voor de Eindhovenaren om door te gaan in de Europa League. ,,Schmidt heeft gelijk duidelijkheid gegeven door te zetten dat ze niet op een gelijkspel kunnen spelen. Maar de wedstrijd willen winnen. Dat voorkomt discussie tussen spelers die aanvallend denken en verdedigend.’’

Verder maakt Johan Inan een reconstructie over de contractverlening van Marc Overmars bij Ajax. Was de club nou bang dat Overmars zou bezwijken voor het grote Arabische geld bij Newcastle of niet? ,,Overmars start aan zijn derde periode nu en daarin moet hij misschien wel op zoek naar een trainer die nog succesvoller is dan Erik ten Hag. Als die vertrekt hoor. Want dat moet ik nog zien.’’

