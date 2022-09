Podcast | ‘Arne Slot heeft de Feyenoord puzzel grotendeels gelegd’

Dusan Tadic baalt van chaos op Schiphol: ‘We hebben de fans van Ajax nodig op Anfield’

Dusan Tadic betreurt dat het fans van Ajax nog niet is gelukt om via Schiphol in Liverpool aan te komen. ,,We willen onze supporters hier bij ons hebben. Dit is niet goed van Schiphol”, zei de aanvoerder vlak voor de laatste training van zijn ploeg op Anfield voor het tweede groepsduel in de Champions League.

12 september