Podcast | 'Berghuis is momenteel de beste speler van de eredivisie’

Tadic waarschuwt Ajax voor de krijgers van Getafe

11:33 Bijna een jaar na de heroïsche uitzege op Real Madrid keert Dusan Tadic met Ajax terug in de hoofdstad van Spanje voor het uitduel van donderdag met Getafe in de Europa League. ,,Best bijzonder”, zegt de aanvoerder. ,,Want die speciale wedstrijd zit voor altijd in ons hart. Maar we moeten nu vooral naar de toekomst kijken. Daar gaat het om.”