Podcast | ‘Bij Schmidt krijg je het idee dat de spelers van glas zijn’

Mossou wil het niet zozeer over de wissels zelf hebben. Maar constateert wat anders. ,,Ik vind die aanname van Schmidt dat spelers niet negentig minuten belast kunnen worden bijzonder. Hij beredeneert die wissels steeds met zinnen als ‘die speler kan maar zestig minuten spelen, anders raakt hij geblesseerd’. Hoe kan je in september nou een selectie hebben, waarin je spelers niet twee duels in de week aan kunnen? Want daar wil ik ook even wat over zeggen. Dat trainersjargon van drie duels in de week. Het zijn er maar twee hoor in een week.’’