Podcast | ‘De redding voor Feyenoord is dat spelers voor hun eigen toekomst moeten spelen’

In de podcast De Stuurlui blikt voetbalverslaggever Sjoerd Mossou elke vrijdag vooruit op het eredivisieweekend. Samen met presentator Etienne Verhoef bespreekt hij in deze aflevering de benarde situatie bij Feyenoord, de heerschappij van Ajax en nog veel meer.

De landstitel is al weken geleden uit het hoofd gezet bij Feyenoord, inmiddels is het zelfs vrezen voor afhaken in de strijd om plek vier. De Rotterdammers presteren de laatste weken matig, ziet ook Mossou. ,,Het wordt dit seizoen niet meer rustig bij Feyenoord. Een beetje leven in de brouwerij is niet erg, anders gaat het seizoen als een nachtkaars uit. Het moet alleen niet doorslaan in chagrijn, dat is bij Feyenoord altijd erg dichtbij. Het geluk voor Dick Advocaat is dat veel spelers nog moeten spelen voor hun eigen toekomst.’’

Het vizier in Rotterdam gaat deze weken sowieso al langzaam richting komende jaargang, waarin Arne Slot een succeselftal moet gaan formeren. Mossou ziet een mogelijke versterking voor de Rotterdammers dit seizoen indruk maken bij VVV-Venlo. ,,Als ik Feyenoord was, zou ik Georgios Giakoumakis halen. Dat is wel een interessant project. Feyenoord heeft de laatste jaren vaak met wisselend succes in die categorie spelers gewinkeld, maar deze jongen heeft heel veel van een goede spits.’’ Met 23 goals voert de Griek de topscorerslijst in de eredivisie aan.

Terwijl het in Rotterdam-Zuid onrust troef is, lijkt rivaal Ajax op weg naar een fantastisch einde van het seizoen. De koploper en achtstefinalist in de Europa League bereikte afgelopen woensdag met speels gemak de finale van de beker, door met 0-3 te winnen bij SC Heerenveen. ,,Je ziet dat ze steeds sterker en machtiger worden. Daar was de wedstrijd tegen Heerenveen een sprekend voorbeeld van.’’

Zoals elke week komen er in de podcast meerdere onderwerpen aan bod. Zo gaat het naast Feyenoord en Ajax ook over de keepersrel in Sittard, de strijd om plek twee en kun je je hersens kraken met een nieuwe huiskamervraag.

