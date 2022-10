Podcast | ‘De situatie rondom Brobbey klinkt als Belgenmop’

Ajax kan overwinteren in de Champions League zo goed als vergeten. Barcelona en Inter stelen de show. Feyenoord heeft hulp van het publiek nodig en PSV en de blessuregolf. Etienne Verhoeff neemt het in de AD Voetbalpodcast door met Sjoerd Mossou.

Ajax verloor in Napels met 4-2 van Napoli. De trainer van de Amsterdammers was opvallend positief na afloop. ,,Als je Schreuder na afloop hoort, dan hoor je vooral de angst dat niet zo erg zou worden als vorige week. Maar voor Ajax is dat vreemd, als je beleid hebt gemaakt om de subtop of top van Europa aan te willen vallen”, reageert Mossou.

Helemaal omdat in de basis weinig aankopen stonden. ,,Je geeft 100 miljoen euro uit op de transfermarkt en slechts een paar aankopen staan in de basis. Waarbij de situatie van Brobbey bijna een Belgenmop is. Zelf opgeleid, transfervrij weggegaan, voor miljoenen teruggekocht en dan beginnen op de bank.”

In de groep van Ajax droogde Liverpool Rangers FC af. De ploeg van Van Bronckhorst verloor met 1-7. ,,We hebben het over Ajax. Maar dat PSV door datzelfde Rangers is uitgeschakeld, dat is samen met de afgang van Ajax vorige week, de grootste afgang van een Nederlandse club dit seizoen.”

