Podcast | ‘Denk je in voetbal alles te hebben gezien, krijg je dit’

Het Nederlands elftal gaat naar het WK 2022 in Qatar. Na een moeizame wedstrijd tegen Noorwegen plaatste Oranje zich met een 2-0 zege. En daarmee slaagde de missie van Louis van Gaal. Over die plaatsing, de aanloop naar het duel en de wedstrijd zelf praat presentator Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou in een nieuwe AD Voetbalpocast.

,,Alles zat eigenlijk in de aanloop en het decor van deze wedstrijd’’, beschouwt Mossou de afgelopen dagen. ,,Hier droom je van als journalist. Denk je alles al een keer te hebben meegemaakt in het voetbal, krijg je dit. Louis van Gaal op de drempel van een skybox met alleen een beveiliger bij zich. Die mobiele telefoon op schoot. Henk Fraser die op de bank zat met die oortjes in. Het was bijzonder.’’

Oranje speelde niet goed. Maar won wel terecht van Noorwegen in de Kuip. ,,Al was het alleen maar om hoe die Noren hier speelden. Wat een droevigheid. Die Stale Solbakken, de bondscoach van de Noren, haalt altijd statistiekjes erbij in de persconferenties. Nou, die ik heb ook voor hem: je had moeten winnen in plaats van gelijkspelen. Het is toch ongelooflijk dat je een wedstrijd moet winnen en dan negentig minuten niets doet.’’

Ook al deden de Noren niets, het Nederlands elftal kon ook niet domineren. En daarmee bleef het gevaar aanwezig dat de Noren een keer zouden scoren. Mossou: ,,Ik vond het zenuwslopend. Het kon dramatisch worden of een feestje. Dat lijntje was heel dun. Je voelde dat er wel wat hachelijke momenten zouden kunnen komen voor de goal van Oranje bij die gelijke stand. Dat die Noren dan allemaal hoge ballen de zestien in schieten en dan hopen dat hij goed valt. Maar dat gebeurde niet.’’

Volledig scherm De Voetbal Podcast © DPG Media, ANP