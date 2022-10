Podcast | ‘Door Conference League-finale heeft Feyenoord status gekregen in Europa’

Het is Europa en Conference League-avond. Drie Nederlanders ploegen komen actie. In de AD Voetbalpodcast worden PSV, Feyenoord en AZ besproken. Etienne Verhoeff doet dat met Mikos Gouka vanuit Denemarken en Rik Elfrink vanuit Zwitserland.

Voordat de drie clubs besproken worden die vanavond in actie komen, gaan Gouka en Verhoeff eerst in op de situatie in Amsterdam, waar het wijzen al is begonnen. Dat wijzen werd dit weekend al enigszins in Eindhoven gedaan. Maar hoe gaat Van Nistelrooij het slechte spel en de vele tegengoals aanpakken? ,,Ik zou Guti op het middenvelder erbij zetten bij PSV. De ploeg krijgt te veel tegendoelpunten”, zegt Rik Elfrink. ,,Vorig seizoen speelde hij zich ook in de ploeg naast Sangare.”

Gouka vraagt zich af of dat tegen FC Zurich nodig is. ,,Tegen Arsenal kan ik het me voorstellen, maar Zurich doet het niet heel goed in de competitie. Daar heb je misschien wel juist een voetballend middenveld nodig.”

Feyenoord hoopt na twee keer puntverlies in de Eredivisie, de Europa League vorm weer te vinden. ,,Je merkt hier in Denemarken dat het halen van die Conference League Feyenoord een bepaalde status heeft gegeven. Europees hebben ze weer aanzien. Dat is niet altijd zo geweest de laatste jaren. Maar in 2014 heeft Feyenoord voor het laatste een uitwedstrijd gewonnen in de Europa League, riep Slot gelijk. Standaard Luik was dat. Door vorig seizoen ga je ervan uit dat Feyenoord succes kan boeken in Europa, maar het is niet meer regel dan uitzondering.”

