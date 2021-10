Podcast | ‘Een haasje voor Noah Lang denk ik’

Hoe slecht je de Letse muur? Wie vervangt de geschorste Wijnaldum? Op wat voor plek komt Oranje terecht voor de WK-kwalificatiewedstrijd? Genoeg vragen rondom het duel met Letland. Maarten Wijffels is in Riga voor het AD en praat met presentator Etienne Verhoeff erover in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

De spelers en de bondscoach trainden een dag van te voren in het stadion. Om de situatie te verkennen en te kunnen ‘imagineren’, zoals Van Gaal dat noemt. Maarten Wijffels was er ook bij en zag dat het geen voetbalarena is in Riga. ,,Je rijdt door een best moderne stad, komt bij een stadion aan en dan denk je oké. Maar dan loop je het veld op en zie je een rij bomen aan een lange zijde. Een sintelbaan eromheen zoals vroeger bij Kaalheide. Als je heel hoog overschiet kan de bal op een bouwterrein terechtkomen. Dus het is niet Camp Nou of Anfield Road.’’

Wie de geschiedenis van Letland-Nederland bekijkt zal zien dat Oranje nog nooit heeft verloren van de Letten, maar toch sneuvelde er in 2015 een bondscoach. ,,Na het WK 2014 begon Guus Hiddink als bondscoach en een jaar later was het klaar. Na de wedstrijd tegen Letland. Hij won met 0-2, maar de KNVB greep in en daarmee begon de periode van verschillende bondscoaches.’’

Corners

Onder Frank de Boer speelde Oranje voor de WK-kwalificatie in eigen huis tegen Letland. Nederland won met 2-0, maar kreeg tegen de Letten zestien corners. Wijffels: ,,Luuk de Jong scoorde er uit één, maar daar ligt wel een verbeterpunt voor Oranje. Maar Van Gaal zei in de persconferentie wel iets interessants. Dat je een elftal niet kan afstemmen op corners. Maar dat is de vraag. Je kan ook starten met Weghorst en De Jong en je forceert iets. Eenderde van de goals valt uit standaardsituaties. Daar is wel veel uit te halen.’’

Er is na de wedstrijd in een Riga een extra AD Voetbalpodcats vanuit Riga waarin we de wedstrijd doornemen met Sjoerd Mossou.

