Podcast | ‘Feyenoorders geloven heilig in Arne Slot’

Een week voor de start van het voetbalseizoen met de Johan Cruijff Schaal is het tijd voor een nieuw seizoen van de AD Voetbalpodcast. Sjoerd Mossou en Etienne Verhoeff trappen het seizoen af. Is Ajax de gedoodverfde kampioen? En verder: de situatie rondom Mohamed Ihattaren, trainer Ruud van Nistelrooy, koning Arne Slot en de jongensdroom van Frenkie de Jong.

Wie wordt er kampioen? Het is de meeste gestelde vraag op verjaardagen aan onze watchers. Dus krijgt ook Mossou die vraag. ,,Ik heb die VI-voorspelling weer ingeleverd, veel te vroeg, en ik heb PSV kampioen gemaakt. Ajax heeft heel goede spelers gehaald, maar er moet nog heel veel veranderen. Er is bovendien een nieuwe trainer en technische directie. Een raamwerk bouwen kost tijd. Dat is bij PSV minder.”

En Feyenoord? Is dat een ploeg die mee kan doen om de titel, ondanks de vele uitgaande transfers? ,,Slot krijgt terecht heel veel vertrouwen van de fans. Bij Feyenoord hebben ze de laatste decennia heel vaak maar wat gedaan. De voetbalfilosofie van Feyenoord was niet duidelijk. Dat is die nu wel. Vorig jaar hebben ze ook succesvol aankopen gedaan met minder geld dan dit jaar. Dus waarom zou het niet kunnen?”

Internationals

Met het oog op het WK is het ook interessant om eens naar de internationals te kijken van Oranje. Matthijs de Ligt verdiende een transfer naar Bayern München. Maar wat gebeurt er met Georginio Wijnaldum, Memphis Depay en Frenkie de Jong? ,,Er wordt een enorm spel gespeeld rondom Frenkie de Jong. De clubs zijn eruit, maar Frenkie wil eigenlijk niet. Die zit bij zijn droomclub. Maar door Xavi wordt hij nu achterin gezet in de voorbereiding. Het zou supertriest zijn. Het is krankzinnig wat Barcelona aan het doen is, het geld dat ze uitgeven aan aanvallers. Het zou geniaal zijn als Frenkie de Jong voet bij stuk houdt en blijft. Dat zou uniek zijn.”

Komende vrijdag is de tweede aflevering van dit seizoen. Vanaf maandag 1 augustus is er weer een dagelijkse AD Voetbalpodcast. Beluister de hele podcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren.