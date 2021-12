Podcast | ‘Het gaat voor Ajax om punten en munten’

De laatste groepswedstrijden in de Champions League staan op het programma. Ajax speelt thuis tegen Sporting Lissabon. Daarover praat Etienne Verhoeff met Johan Inan in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Maar het gaat ook over het aanblijven van Schmidt bij PSV en Nederlandse trainers in het buitenland.

,,Er staat vooral prestige op het spel voor Ajax vanavond: als eerste Nederlandse club met zes overwinningen op rij de groepsfase van de Champions League overleven. Dat is het doel’’, vertelt de Ajax-volger. ,,Maar het gaat ook om de munten vanavond. Ajax mist, doordat er geen publiek bij mag zijn, best wat inkomsten uit recettes. Een overwinning in de Champions League maakt dat verlies wel enigszins goed.’’

De Amsterdammers spelen waarschijnlijk zonder Dusan Tadic, die een dag voor de wedstrijd niet op het trainingsveld stond. De aanvoerder miste sinds zijn komst geen minuut in Europa voor Ajax. ,,Het zal interessant zijn om Ajax te zien Tadic. Hij is voor Ten Hag heel belangrijk.’’

Daarnaast bespreken ze de toekomst van Ten Hag en de scoringsdrift van Sébastian Haller. Maar er is meer te vertellen. Bijvoorbeeld Nederlandse trainers in het buitenland. ,,We staan er momenteel niet goed voor. Van den Brom ontslagen bij Genk. Bosz heeft het zwaar in Frankrijk. Van Brockhorst doet het goed bij Rangers, maar die kan voortborduren op wat Steven Gerrard heeft neergezet.’’

Schmidt

In Eindhoven werd ook getrokken aan de trainer. RB Leipzig wilde Roger Schmidt graag naar de club halen. Maar de Duitser heeft te kennen gegeven in elk geval het seizoen af te maken in Eindhoven. ,,Dat vind ik wel mooi. Hij had ook de vluchtstrook naar Duitsland kunnen nemen, maar hij blijft loyaal. En PSV boekt de laatste weken vooruitgang.’’

