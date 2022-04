Podcast | ‘Het verbaast me dat Henk Fraser het WK opgeeft voor FC Utrecht’’

In Amsterdam ging Louis in première. De bondscoach liep zelf over de rode loper en Wijffels zag de docu voor het eerst. ,,Het woord ingetogen komt bij me op na het zien van de docu over Louis van Gaal. Je verwacht bij hem dat alles grotesk is. Maar zijn ziekte is op een heel ingetogen manier verwerkt in de film. Verder kwamen alle bekende fragmenten voorbij. Natuurlijk ook de balkonscènes.”

Van Gaal moet het in november bij het WK in Qatar stellen zonder assistent Henk Fraser. Hij tekende een contract voor drie jaar bij FC Utrecht, maar mag van de club niet naar het WK. ,,Het verbaast me dat Fraser het WK opgeeft voor FC Utrecht. Ik sprak hem een paar weken geleden met Dennis van Bergen en toen was hij heel duidelijk over zijn plannen. Hij overwoog zelfs een sabbatical te nemen, omdat hij het WK wilde meemaken.”

,,Ik zie het probleem ook niet zo”, vervolgt Wijffels. ,,De wedstrijden in de eredivisie stoppen een week voor de start van het WK. En na het WK heb je nog tijd voor een voorbereiding voor de herstart van het seizoen.”

Dirk Kuyt was ook in het nieuws. De Katwijker gaat boksen op tv. Waarom is dan de vraag? ,,Van buitenaf bezien is Dirk Kuyt toch een voorbeeld van een ex-topsporter die moeite heeft om voldoening te halen uit een kabbelend leven. Hij had gehoopt trainer te worden. Dan krijg je de druk en euforie als trainer. Maar die carrière komt niet echt van de grond.”

