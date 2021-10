Podcast | ‘Ik heb nog nooit zo apathisch publiek meegemaakt als de Letten’

Sjoerd Mossou verwonderde zich over de sfeer in Riga, of beter gezegd het gebrek eraan. ,,Ik heb nog nooit zo apathisch publiek meegemaakt als de Letten. Mensen kwamen gewoon in de twintigste minuut nog even binnengesjokt. Het voelde een beetje als een oefenwedstrijd. Dit was wel een van de meest lusteloze ambiances die ik ooit heb meegemaakt bij een interland. Het had totaal niet de allure van een echte interland", zegt Mossou. ,,Zo'n snelle goal moet eigenlijk comfort geven, maar het werd eigenlijk alleen maar slechter. Meteen na de goal verslikte Virgil van Dijk zich al. Toen kwam er een soort onrust in het elftal.”