Podcast | ‘Koeman heeft veel te vroeg ja gezegd tegen Barcelona’

Het is een greep uit de onderwerpen die deze week in de AD Voetbalpodcast worden besproken door Johan Inan, Mikos Gouka, Maarten Wijffels en Etienne Verhoeff.

Over een kleine anderhalve week start bovendien een nieuwe seizoen in de Eredivisie en de vraag is of Feyenoord en PSV het Ajax lastig kunnen maken.