Podcast | ‘Lege Kuip hoeft niet in het voordeel van Ajax te zijn’

,,Ik heb nog steeds geen Feyenoord-Ajax in de Kuip met publiek meegemaakt’’, begint Inan. ,,Dit is het tweede jaar dat ik Ajax volg voor het AD en weer in een lege Kuip de Klassieker.’’ Maar is die lege Kuip nu een voordeel voor Ajax of niet, vraagt Verhoeff zich af. ,,Ten Hag zei op de persconferentie dat een volle Kuip ook voordelen kan bieden. Daarmee zegt hij dat Ajax piekt in grote wedstrijden met publiek erbij. Dan piekt de ploeg en gaan ze als ze de brandweer. Als het affiche minder oogt, kan dat puntenverlies opleveren voor Ajax. Maar voor Berghuis is het wel een voordeel.’’