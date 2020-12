Podcast | ‘Met ontslag Slot heeft AZ zichzelf in de voet geschoten’

Slot is dé man voor Feyenoord, maar hem wacht een zware klus in de Kuip

7:00 Over de bloedeloze 0-0 tegen Heracles ging het gisteren amper in de Kuip. Het ging wél over Arne Slot, die straks het stokje overneemt in Rotterdam. Bij Feyenoord zwijgen ze officieel nog, maar vinden ze dat ze een megaslag hebben geslagen.