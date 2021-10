Podcast | ‘Veel beter dan Linssen kan Feyenoord ze niet vinden’

Feyenoord doet in de eredivisie ondertussen goed mee. Met een nieuwe man in de punt in de aanval: Bryan Linssen. Gehaald als buitenspeler, inmiddels goalgetter in de Kuip. Gouka: ,,Bryan Linssen is niet de ideale spits voor een topclub. Zo’n speler staat garant voor goals, kan misschien international worden of is het al. Het was een beetje behelpen met Linssen wat dat betreft. Maar hij voelt zich goed nu en voor het huidige Feyenoord is het een spits met wie ze vooruit kunnen.’’