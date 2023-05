Podcast | ‘Volgend jaar zijn de verwachtingen rond Erik ten Hag natuurlijk nog hoger’

In de AD Voetbalpodcast wordt de blik deze keer gericht op Engeland. Het eerste jaar van Erik ten Hag, het debuutseizoen van Cody Gakpo bij Liverpool, de promotie van Luton Town en het met miljoenen smijtende Chelsea. Etienne Verhoeff neemt het seizoen in de Premier League door met Engeland-correspondent Geert Langendorff.

Manchester United kreeg weer kleur onder Erik ten Hag en eindigde als derde. Welk cijfer zou Langendorff geven voor het debuutjaar van de Nederlander? ,,Een B+, oordeelde een Britse collega deze week. Daar ga ik wel in mee. Een 8,5 omdat het materiaal er niet was. Maar volgend jaar zijn de verwachtingen natuurlijk nog hoger. Met de aankopen en mogelijk een nieuwe eigenaar. Een kampioenschap is nog te vroeg, maar ze moeten dichter in de buurt van de titel komen.’’

Het was ook het jaar waarin Wout Weghorst een cultheld werd op Old Trafford. ,,Gelukkig was bij de fans bekend dat er geen geld was om een vervanger voor Martial en Ronaldo. En toen kwam Ten Hag met Weghorst. Hij werkte hard, voerde zijn opdrachten uit en was voor de media beschikbaar. Iedereen wist dat hij niet bij United hoort, maar we vinden het best leuk dat hij er is. En mogelijk blijft hij nog een jaartje.’’

Cody Gakpo

Na het WK maakte Cody Gakpo de overstap naar Engeland. Bij Liverpool werd hij gehaald als stand-in, maar naarmate de tijd vorderde overtuigde de oud-PSVer. ,,Niemand twijfelt nog aan Gakpo bij Liverpool. Klopp heeft hem na zijn transfer van PSV gelijk moeten laten spelen. Noodgedwongen door blessures. Hij werd in het diepe gegooid en viel in het begin tegen. En toen zette Klopp Gakpo als valse spits en dat was een voltreffer. Gakpo is volgend seizoen basisspeler bij Liverpool.’’

Beluister de hele AD Voetbalpodcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden in de eredivisie. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media