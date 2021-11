Podcast | 'Zo'n geërgerde reactie is Ten Hag ten voeten uit’

Ajax trapt de serie Europese wedstrijden van Nederlandse clubs af. In Turkije treft het Besiktas. In de AD Voetbalpodcast bespreekt presentator Etienne Verhoeff met watcher Johan Inan de geërgerde reactie van Ten Hag, de rol van Berghuis, maar ook de voetbalnieuwtjes.

Want het was bijltjesdag in trainersland. Gertjan Verbeek vloog eruit bij Almere City. ,,De laatste clubs van Verbeek zijn niet echt een succes. Feyenoord. Bij FC Twente liep het uit de klauwen. Hij was nog niet binnen of de helft van de staf was eruit. In Almere geen klik met de spelersgroep. Je hoopt dat een trainer zicht ontwikkelt en meer empathie krijgt.”



De andere trainer die werkloos is, is Dick Advocaat. Zijn avontuur bij Irak zit erop. ,,Ik durf er wel op in te zetten dat Dick Advocaat nog een land gaat coachen. Honduras op het WK of zo. Hij heeft al zo vaak gezegd te stoppen en dat deed hij vervolgens niet.”

Ten Hag heeft geen reservespelers

In de aanloop naar het duel met Besiktas was Erik ten Hag duidelijk naar de wisselspelers. Hij had zich geërgerd. Inan: ,,Ik kan me wel voorstellen dat mensen verbaasd zijn over de reactie Ten Hag. Maar dit is Ten Hag ten voeten uit. Neres heeft hij na de wedstrijd tegen FC Utrecht in bescherming genomen, maar nu wil hij laten blijken dat hij hem nodig heeft. Ajax gaat geen oefenwedstrijd spelen in Turkije, maar hij wil met de spelers die nog niet veel gespeeld hebben ook het hoge niveau kunnen halen.”

Daarnaast komt de vraag aan bod of Davy Klaassen de ideale 12e man is en gaat Ajax nog een spits halen in de winter? Brian Brobbey of Luuk de Jong?

