Poll | Heeft Feyenoord met zege in Amsterdam titelstrijd beslist?

VVV-Venlo laat kans op derde plek liggen door gelijkspel in Limburgse derby

VVV-Venlo heeft in de Limburgse derby tegen Roda JC genoegen moeten nemen met een punt. Het duel in De Koel eindigde in 1-1. VVV liet de kans liggen om de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie over te nemen van Almere City FC. De club uit Flevoland heeft evenveel punten, maar speelde een wedstrijd minder en beschikt over een beter doelsaldo.