Poll | Welke clubs zien we volgend jaar in de eredivisie?

RKC mocht zich in het seizoen 2013/2014 voor het laatst eredivisionist noemen. Daar kan het in de finales tegen Go Ahead Eagles verandering in brengen. De Deventenaren hopen na twee seizoenen afwezigheid ook weer terug te keren op het hoogste niveau. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. In de twee onderlinge duels eerder dit seizoen wonnen beide ploegen eenmaal. In Waalwijk won Go Ahead Eagles met 1-3 en op Deventerse bodem won RKC met 1-4. Een doelpuntenfestijn lijkt – op basis van deze resultaten – in de maak. Over wie de beste nieuwkomer is voor de eredivisie valt te twisten, maar de kunstgrasdiscussie wordt in ieder geval niet gevoed door een promovendus uit dit duel. Go Ahead speelt al op een echte grasmat en RKC, dat nu op kunstgras speelt, heeft aangekondigd dat volgend jaar ook te doen.