Poll: Wie was de beste speler in de Klassieker?

Ten Hag na afgang in De Kuip: ‘Manier waarop staat ons totaal niet aan’

17:52 Trainer Erik ten Hag van Ajax deed na de zware nederlaag tegen Feyenoord (6-2) weinig moeite om zijn boosheid te verhullen. ,,We zijn vandaag afgetroefd. En de manier waarop staat ons totaal niet aan’', zei Ten Hag. ,,We hebben niet de weerbaarheid getoond om in de wedstrijd te blijven.’'