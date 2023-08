Polls | Wie pakt de titel, welke spits scoort het vaakst en wie haalt de Kerst niet?

Exclusieve reportage Santiago Giménez langer bij 'de club van zijn hart': 'Voor deze mensen wil ik nog veel doelpunten maken’

Het duurde even voordat Christian Giménez door de paspoortcontrole op Schiphol kwam, gistermiddag. Maar gelukkig voor hem was hij net op tijd voor de verrassende contractverlenging van zijn zoon Santiago bij Feyenoord. Deze site was er exclusief bij toen de krabbel werd gezet. ,,Mijn familie en ik houden van deze club.”