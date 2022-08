Polls | Wie wordt kampioen, welke Timber wint meer Klassiekers en scoort Mühren of Veerman vaker?

Ruud van Nistel­rooij kijkt uit naar clash met Monaco, waar Myron Boadu ontbreekt

Na de knappe zege op Ajax in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal opent PSV dinsdagavond tijdens de uitwedstrijd tegen AS Monaco de jacht op een felbegeerd ticket voor de groepsfase van de Champions League. Trainer Ruud van Nistelrooij kijkt uit naar de ontmoeting met de nummer 3 van het afgelopen seizoen van Frankrijk. ,,Maar ik denk ook dat we geen zwaardere tegenstander hadden kunnen loten”, zei hij. ,,We moeten vol aan de bak.”

2 augustus