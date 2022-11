Positie van Dirk Kuyt bij ADO zwaar onder druk na late nederlaag tegen Roda JC

ADO Den Haag heeft woensdagavond in eigen huis de laatste wedstrijd voor de WK-break met 0-1 van Roda JC verloren. Voor én tijdens de wedstrijd ging het, voor de verandering dit seizoen, amper over het spel van de de ploeg van Dirk Kuyt, die alweer de achtste nederlaag van het leed.

Voor twee teams die in uiterst matige vorm verkeren, was het woensdagavond de uitgelezen mogelijkheid om met een goed gevoel de WK-break van ruim twintig dagen in te gaan. Uit de sfeer in en rondom het Bingoal Stadion was echter op te maken dat de wedstrijd tussen de nummers 16 en 9 van de Keuken Kampioen Divisie voor veel Haagse supporters bijzaak was.

Het spandoek met ‘Reijntjes Out’ hing al maanden in het stadion, maar de wens van een overgroot deel van de Haagse supporters om Edwin Reijntjes nu echt bij de club weg te krijgen, werd deze avond nog maar eens extra duidelijk gemaakt.

Vanaf de eerste minuut klonk het vanaf de Haaglanden Tribune: ‘If you hate Edwin Reijntjes, clap your hands’ en ‘Reijntjes, je bent hier niet welkom vandaag’. De algemeen directeur, die de afgelopen dagen onder een vergrootglas lag, hoorde het ‘gewoon’ vanuit het stadion aan, al bleef hij tot ver na de wedstrijd uit veiligheidsoverwegingen in één ruimte van het Bingoal Stadion.

Gesprek tussen Verheydt, Kishna en Kuyt

Verheydt en Kishna, die na een gesprek op de club woensdagmiddag door trainer Dirk Kuyt ‘gewoon’ werden opgesteld, straalden in alles uit dat ze zichzelf wilden bewijzen. De aanvoerder was, zoals vorig seizoen, lastig van de bal te krijgen en won bijna alle luchtduels en Kishna probeerde met steekpasses continu aanvallers te bereiken. Het Haagse tweetal leek tegen Roda JC met maar één missie het veld op te komen: sportief revanche halen. En met name revanche op algemeen directeur Reijntjes, van wie Verheydt en Kishna ‘na maanden vol leugens’ hun buik vol hebben.

Het leverde een duel vol strijd op, maar de voetballiefhebber kwam er, zoals veel vaker dit seizoen bij wedstrijden van de Hagenaars, bekaaid vanaf. In de 34ste minuut was Roda JC via Lennard Hartjens dicht bij de 0-1, maar ADO-doelman Hugo Wentges voorkwam met een katachtige reflex dat de Feyenoord-huurling de bal in het doel wipte.

Ondanks weinig kansen in de tweede helft, slaagde ADO er weer niet in om een wedstrijd in eigen huis over de streep te trekken. Een kopbal op de lat van Silvinho Esajas betekende na ruim een uur spelen bijna een eigen doelpunt, maar tot veel groter gevaar kwamen beide ploegen niet.

Terwijl de leuzen en spreekkoren richting Reijntjes richting het einde van de wedstrijd oplaaiden, was daar in de 84ste minuut Roda JC-spits Dylan Vente die toch de 0-1 op het scorebord zette en de wedstrijd bepaalde.

De ploeg van Kuyt leed zo haar achtste nederlaag in zestien wedstrijden en moet er serieus rekening mee houden dat het als nummer 19 de WK-break ingaat. Het zorgde na afloop voor frustratie bij de supporters, maar waar de afgelopen wedstrijden de trainer het middels witte zakdoekjes moest ontgelden, ging het na het laatste fluitsignaal op de tribunes vooral over de positie van de algemeen directeur.

