Pover FC Utrecht komt tegen stug Go Ahead niet verder dan gelijkspel

Een heel pover FC Utrecht bleek vanavond niet in staat om de muur van Go Ahead Eagles te slechten in eigen huis: 0-0. Zelfs invaller Adrián Dalmau lukte het niet om te scoren: zijn kopbal spatte uiteen op de lat.

De vaste Utrecht-volger kreeg vanavond vermoedelijk flashbacks naar vorig seizoen. Een lege Galgenwaard waarin FC Utrecht enorm worstelt met een kwalitatief veel mindere tegenstander. En waar weer eens punten verspeeld worden. Go Ahead Eagles kwam met het verwachte strijdplan naar Utrecht: tegenhouden en gokken op die ene succesvolle uitbraak. Immers bracht het die club onder meer al succes in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax (0-0).

Dat betekende dus automatisch dat Eric Oelschlägel, de vervanger van de geblesseerde doelman Maarten Paes, weinig te doen kreeg in zijn eerste officiële wedstrijd sinds de play-offsfinale van vorig jaar. Zorgwekkender was natuurlijk dat zijn collega Warner Hahn aan de overkant ook geen drukke avond beleefde. Opnieuw ontbeerde het Utrecht aan creativiteit om de Eagles-muur te slechten. Met name in de eerste helft leek het, eigenlijk van beide kanten, helemaal nergens op, waarbij Utrecht nog een enkel, uiterst bescheiden kansje kreeg.

Wat dat betreft was de tweede helft iets bedrijviger, drong Utrecht wat meer aan en nam de ploeg van trainer René Hake wat meer risico. Een driedubbele wissel na een uur spelen was daar het startsein van. Hahn pareerde een schot van Bart Ramselaar, Hidde ter Avest schoot voorlangs en invaller Adrián Dalmau was met een knappe kopbal op de lat het dichtst bij het winnende doelpunt.

De rebound was ook niet aan captain Mark van der Maarel besteed. Dalmau was al vaker het goudhaantje in blessuretijd, maar als hij zelfs niet tot scoren komt in zo’n pover, moeizaam duel, dan weet je het wel. Dan moet je je als Utrecht tevredenstellen met een zeer, zeer schamel puntje tegen Go Ahead Eagles.

