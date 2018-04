Prachtige treffer Van Persie kers op de taart bij winnend Feyenoord

Van Persie zette FC Utrecht weer op achterstand en na rust waren de bezoekers minder bedreven in het opjagen en vastzetten van de thuisploeg. Toen Sam Larsson de 3-1 had binnengekopt, dreigde er zelfs een forse afstraffing voor de nummer vijf van de eredivisie. Dat de Zweed scoorde was overigens opvallend want hij was als vervanger van de geblesseerde Jean-Paul Boëtius nauwelijks op een goede actie te betrappen geweest.



Feyenoord stelde met de 3-1 winst plek vier in de eredivisie veilig en dus is het seizoen op 6 mei afgelopen. De play-offs zijn voor FC Utrecht. Of Feyenoord op 6 mei met en glimlach het seizoen afsluit in Heerenveen, hangt uiteraard volledig af van volgende week zondag.



De bekerfinale tegen AZ kan prijs vier in drie seizoenen opleveren. AZ is in vorm, maar de ploeg slaat zelden of nooit toe tegen topclubs in de eredivisie. Al zal AZ-trainer John van den Brom, aanwezig in de Kuip, hebben gezien waar de sleutel ligt. Jaag Feyenoord fanatiek af en je krijgt kansen. Bovendien speelt de ploeg dan volop terug op keeper Brad Jones. Maar die aanpak brengt dus ook een risico met zich mee. Geef Van Persie en Jørgensen iets teveel ruimte om toe te slaan en je hebt defensief een probleem.