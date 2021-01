Pratto kan niet wachten op Ajax-uit: ‘Ik ben een vurige speler op het veld’

Door Mikos Gouka



Toen de naam van Frank Arnesen enkele weken terug viel in Buenos Aires, riep dat bij Enzo Francescoli niet meteen een juichstemming op. De technisch directeur van River Plate is 8 juni 1986 immers nooit vergeten. Dat was de dag dat Denemarken de nationale ploeg van Uruguay volledig overklaste tijdens het WK in Mexico. Dribbelaar Arnesen, spelend met rugnummer 15, was die dag in Neza één van de grote sterren. Nummer 10 Francescoli scoorde weliswaar, maar de 6-1 is nog altijd de grootste en meest pijnlijke nederlaag van de nationale ploeg van Uruguay in de geschiedenis.