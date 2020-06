Preud’homme bedankt voor ‘carte blanche-aanbod’ van FC Twente

Preud’homme kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Enschede en was gecharmeerd door het aanbod, maar besloot toch niet terug te keren naar FC Twente. De voormalig doelman was in het seizoen 2010/2011 coach van de club, als opvolger van Steve McClaren.



FC Twente kwam dat seizoen twee punten tekort op Ajax door een 3-1 verlies op de laatste speeldag in Amsterdam op 15 mei 2011, maar won een week daarvoor wel de bekerfinale tegen Ajax met 3-2. Preud’homme vertrok daarna echter weer bij Twente en ging aan de slag bij Al-Shabab in Saudi-Arabië. Later werkte hij vier seizoenen bij Club Brugge en in de zomer van 2018 keerde hij terug bij Standard Luik, de club waar hij als doelman en trainer zijn grootste successen beleefde. Het is nog niet duidelijk of Preud’homme ook volgend seizoen bij Standard Luik blijft. Dat zal de club de komende dagen naar buiten brengen.