Prima start van Jong Oranje

Babel houdt Oranje op koers richting EK

9 september Het Nederlands elftal heeft ook de uitwedstrijd tegen Estland in de EK-kwalificatie winnend afgesloten. Drie dagen na de prachtige zege op Duitsland werd in Tallinn met 0-4 gewonnen. Ryan Babel speelde een hoofdrol in zijn zestigste interland. De aanvaller opende in de zeventiende minuut de score en tekende in de 47e minuut voor de 0-2. Memphis Depay vierde zijn vijftigste interland met de 0-3. In de slotfase zorgde Georginio Wijnaldum voor 0-4.