Primeur: vrouwelijke arbiter bij Oranje

Voor Letland is het de tweede ontmoeting met de 37-jarige Frappart. Vorig jaar september leidde zij het UEFA Nations League-duel tussen Malta en Letland (1-1). Op 20 december was Frappart ook de eerste vrouwelijke arbiter in de Champions League, bij Juventus - Dinamo Kiev (3-0) in Turijn. Matthijs de Ligt maakte in die wedstrijd al kennis met Frappart, die al 26 keer floot in Ligue 1 en 83 keer de leiding had bij een wedstrijd in Ligue 2. Afgelopen weekend had ze nog de leiding bij de Franse topper tussen AS Monaco en Lille (0-0).



Op haar palmares prijken verder het duel om de Europese Supercup 2019 tussen Liverpool en Chelsea (2-2) en de finale van het WK voor vrouwen in 2019, tussen de Verenigde Staten en de Oranje Leeuwinnen. De VS wonnen in Lyon met 2-0, mede door een door Frappart gegeven strafschop.