Prof- en amateursport komende drie weken zonder publiek

,,Het is niet dat de sector het slecht doet”, zei premier Mark Rutte over de sportbranche. ,,Maar we hebben het virus niet voldoende kunnen terugdringen. Alle spelers, profs en amateurs, en toeschouwers leiden tot veel reisbewegingen en sociale contacten. We kunnen blijven sporten, maar even zonder aanmoedigingen vanaf de kant en de tribunes. De sportkantines gaan dicht.”