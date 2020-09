Profvoetbal voorlopig zonder publiek

Portret Ajacied Het ontroeren­de levensver­haal van Kudus: ‘Mijn moeder zette haar leven op het spel voor mij’

25 september Eén officieel duel had Mohammed Kudus nodig om de Ajax-harten te veroveren. Aan het veelbelovende debuut van de Ghanese spelmaker gaat een ontroerend levensverhaal vooraf. ,,Hij is comfortabel in het doen van buitengewone dingen.’’