Profvoetballer Droste zoekt nieuwe club via sociale media: ‘Stuur me een bericht voor cv en video's’

,,Op zoek naar een nieuwe club", luidt de boodschap van Droste. ,,Na twee mooie jaren ga ik per 30 juni afscheid nemen van Go Ahead Eagles. Gezien mijn fitheid zou ik nog jaren door kunnen voetballen als prof. Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging in Nederland of een mooi avontuur in het buitenland. Interesse? Stuur mij een bericht voor mijn cv en video’s", sluit de 31-jarige verdediger zijn advertentie af.

Droste begon zijn voetbalcarrière in 2008 bij Go Ahead Eagles, maar vertrok in 2011 naar SC Cambuur. Vervolgens speelde hij nog vier jaar bij Heracles om in 2019 weer terug te keren bij de club in Deventer. Go Ahead Eagles strijdt momenteel in de Keuken Kampioen Divisie mee om de bovenste plekken en hoopt aan het einde van het seizoen via de play-offs een gooi te doen naar promotie naar de eredivisie.