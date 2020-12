Promes na snelle terugkeer: ‘Ik ben nu vrij en dat zegt wel genoeg’

Onderzoek loopt nogQuincy Promes heeft voor de camera van FOX Sports voor het eerst van zich laten horen nadat hij vorige week zondag werd gearresteerd als verdachte van een steekincident. De aanvaller van Ajax wilde na de wedstrijd bij ADO Den Haag (2-4) niets kwijt over de zaak, maar was blij weer op het veld te staan. ,,Het onderzoek loopt nog, dus ik kan er niks over kwijt. Ik hou me niet bezig met die randzaken en probeer me gewoon te focussen op het voetbal.”

Erik ten Hag was tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft. Niet zo gek ook, want tussen minuut 20 en 30 scoorde Ajax liefst vier keer. ,,In de eerste helft speelden we uitstekend en maakten we mooie goals. Het is klasse dat we dit kunnen brengen aan het einde van het jaar. De spelers doen het zelf, maar zijn ook op de goede manier geprepareerd. Dan kun je de juiste keuzes maken en goede goals maken", zei Ten Hag. ,,De tweede helft staat het net iets minder en dan kunnen zij ook tot kansen komen. Dat kunnen we niet toelaten. De spelers zijn daar nu ook geïrriteerd over, zeker omdat ze weten wat ze kunnen. In de eerste helft zaten we heel hoog in de concentratie, in de tweede helft vloeide dat weg. Als de aandacht verslapt wordt het spel slordig. Maar we gaan hier weg waar we voor gekomen zijn, met drie punten. Dat is het belangrijkste.”

Promes snel terug op het veld

Ten Hag koos ervoor om Quincy Promes, die inviel voor Anthony, de tweede helft te laten spelen. Promes scoorde vorige week nog in de 4-0 zege op PEC Zwolle, maar werd op zondagochtend gearresteerd vanwege een verdenking van een incident op een feest afgelopen zomer. Hij zou daar een neef in zijn knie hebben gestoken. Promes kwam dinsdag weer vrij, maar was woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht (5-4 winst) niet van de partij. Vandaag keerde hij dus al weer terug in de selectie.



,,Zijn koppie stond goed", zei Ten Hag. ,,Vorige week heeft hij uitstekend gespeeld, dus ik zag geen reden om dat nu niet te doen. We hebben wel bepaalde voorwaarden gesteld aan hem. Wat die zijn? Dat is iets tussen trainer en speler, daar ga ik verder niet dieper op in nu. We spelen woensdag de laatste wedstrijd van dit jaar, uit bij Willem II. Daar willen we het jaar goed afsluiten, dus ik ga nu niet verder op Promes in. Dat zorgt alleen maar voor onrust rond hem en het team.”

‘Niet bezig met randzaken’

Promes kwam een halfuur na de wedstrijd ook nog voor de camera's van FOX Sports. ,,Ik had er twee moeten maken, dat had zeker gekund in de tweede helft. Precies een week geleden stond ik ook op het veld, dus zo lang ben ik er niet uit geweest hoor. Het is zeker lekker dat ik alle randzaken achter me kan laten. Ik voel me goed, ik ben fit en ben gewoon weer bij de groep. Op voetbal focussen is het mooiste dat er is. Het was schrikken voor iedereen. Ik ben blij dat ik zo snel ben vrijgelaten. Meer kan ik er niet over zeggen. Er is een lopend onderzoek. Ik wil me nu focussen op voetbal. Alle randzaken en waar alle mensen over praten en schrijven, daar heb ik geen invloed op. Ik ben net zo geschrokken als de buitenwereld. Ik ben nu vrij en dat zegt denk ik wel genoeg.”

,,Niet alleen Ten Hag, maar ook al mijn teamgenoten staan achter mij. Daar ben ik heel blij mee. Aan alle randzaken wil ik dan ook geen energie besteden. We moeten naar de toekomst kijken, dat is het enige waar ik invloed op heb. Dat is wat ik het liefste doe, lekker voetballen. Of het moeilijk was om hier voor de camera te verschijnen? Nee hoor, ik heb nooit een interview geweigerd, dus nu ook niet.”

Geruchten rond Álvarez

Ten Hag reageerde ook op de geruchten rond Edson Álvarez, die in januari naar Valencia zou vertrekken. ,,Dat is mij niet bekend. Tegen de transferwindow komen er altijd geruchten rond spelers, dat is ieder halfjaar zo. De kans dat hij blijft lijkt mij heel groot. We willen geen spelers verliezen. Het is een zwaar jaar, maar in het voorjaar wordt het nog zwaarder. Je kunt niet altijd met dezelfde elf spelen, dus je hebt iedereen nodig.” Álvarez bleef vanmiddag de hele wedstrijd op de bank.

Volledig scherm Erik ten Hag. © BSR Agency