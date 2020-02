Promes vreest fikse hamstringblessure: ‘Ik denk wel dat ik schade heb’

Bekijk hier de samenvatting van het duel tussen Ajax en PSV (Premium)



,,Het is mijn tweede blessure in mijn loopbaan en de tweede in korte tijd. Hoe dat kan? Geen idee. Ik ben zelf ook nog zoekende. Ik train mijn hele leven al hard. Het is niet zo dat ik nu harder train.” Naast Promes vielen ook verdediger Joël Veltman en aanvaller Ryan Babel met blessures uit. Promes: ,,Drie wissels waren nodig door blessures, dat is niet goed. En we zijn alle drie basisklanten, dat wordt een probleem.”