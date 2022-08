Promovendus Excelsior knokt zich bij Cambuur naar uitstekende seizoenstart

Excelsior heeft de terugkeer in de eredivisie gevierd met een 0-2 zege op bezoek bij SC Cambuur. De Rotterdammers waren de onderliggende partij en werden constant bij de keel gegrepen, maar schoten desondanks direct uit de startblokken in de jacht op handhaving.

Door Jeffrey van der Maten



‘Wij staan bovenaan’, klonk het geamuseerd uit het uitvak, kort nadat middenvelder Julian Baas de bal in het doel gleed en de voorsprong van Excelsior verdubbelde. Het was een onwerkelijk beeld voor de promovendus, afgelopen seizoen nog als zesde geëindigd in de eerste divisie en tot grote verrassing gepromoveerd naar het hoogste podium. Niet landskampioen Ajax of stadsgenoot Sparta voerde op dat moment de ranglijst aan, maar de volgens vele kenners degradatiekandidaat nummer één.

Terecht? Nee, dat was de Kralingse zege in Friesland allesbehalve. Voor de onderbreking kreeg Cambuur via Jamie Jacobs, Mitchell Paulissen en Mees Hoedemakers al legio kansen om tot scoren te komen, maar het waren de bezoekers die in Leeuwarden op voorsprong kwamen. Na een perfecte counter zocht smaakmaker Marouan Azarkan met succes de verre hoek, waarmee hij al na tien minuten voor het eerst mocht juichen.

Volledig scherm Marouan Azarkan scoort: 0-1. © Pro Shots / Niels Boersema

Excelsior was slordig in balbezit en creëerde nauwelijks uitgespeelde mogelijkheden, maar ging wel bijzonder effectief met de spaarzame kansen om. Het was Cambuur dat dicteerde en de druk ook na rust opvoerde, maar steeds ontbrak het laatste zetje. Doelman Stijn van Gassel werd pas na rust enkele keren serieus onder vuur genomen, maar greep uitstekend in bij pogingen van Jacobs, Robert Uldrikis en invaller Remco Balk. Met meer geluk dan wijsheid bleef het Rotterdamse doel uiteindelijk schoon.



Met hangen en wurgen haalde Excelsior het laatste fluitsignaal, tot frustratie bij de fans van de thuisploeg en ongeloof bij coach Henk de Jong. Het betekende een perfecte start voor de Rotterdammers, waar aanwinst Yassin Ayoub na rust verrassend zijn debuut maakte. Het bezoek aan Cambuur toonde weliswaar aan dat er nog genoeg werk aan de winkel is, maar het zorgde na afloop niet voor minder blijdschap bij de promovendus. Met drie punten in de tas werd de eerste stap in de lange, loodzware wandeltocht richting een verlengd eredivisieverblijf gezet.

Volledig scherm Een duel. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de eredivisie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.