Pröpper gelooft er nog in: 'Voldoende jongens die een doelpunt kunnen maken'

Eén van die jongens is Pröpper zelf. Als vervanger van de gepasseerde Wesley Sneijder scoorde hij maar liefst twee keer in de laatste interland tegen Bulgarije (3-1). Niet alleen daarom kan bondscoach Dick Advocaat nauwelijks meer om hem heen. Waar veel internationals bij hun club niet zeker zijn van een basisplaats, daar miste de oud-speler van Vitesse en PSV nog geen minuut van de zeven duels van zijn nieuwe club Brighton & Hove Albion in de Premier League.



Niet sterk genoeg voor de eerste elf van PSV, maar wel basisspeler in misschien wel de zwaarste competitie ter wereld en goed voor twee doelpunten voor Oranje. Het seizoen van de 26-jarige Pröpper is vreemd begonnen. ,,Ik hoefde niet weg bij PSV'', stelt de geboren Arnhemmer. ,,Maar ik was wel verrast dat ik in de eerste Europese wedstrijd tegen Osijek niet mocht starten. De trainer wilde meer gaan rouleren, maar daar is hij nu alweer van afgestapt.''