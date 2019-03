Pröpper: Het hele land staat weer achter ons

Pröpper doelde op de spectaculaire ontsnapping van Brighton & Hove Albion tegen Millwall, het duel in de kwartfinale van de FA Cup dat na een strafschoppenserie alsnog gewonnen werd. ,,Een nadeel is dat we het nu tegen Manchester City moeten opnemen”, weet hij. ,,Maar het is leuk voor onze fans. Die gaan met 40.000 supporters naar Wembley.”



De geboren Arnhemmer heeft het naar zijn zin bij Brighton, waarmee hij de laatste weken steeds verder afstand heeft genomen van de onderste plaatsen van de Premier League. Hij wordt een beetje overvallen door de vraag wat hij zou doen als Ajax hem net als Daley Blind en Dusan Tadic vanuit Engeland naar Amsterdam wil halen. ,,Dat is nu niet aan de orde”, antwoordt hij. ,,Maar praten kan altijd. In het verleden bij Vitesse is er ook wel eens contact geweest. Maar er speelt nu niets, dus ik hoef daar verder niets over te zeggen.”



Opportunisme is Pröpper vreemd. De middenvelder weegt zijn woorden zorgvuldig maar weet inmiddels hoe het in de voetballerij werkt. De crisis in net Nederlands voetbal lijkt voorbij. Nu is Duitsland in paniek. Gedegradeerd uit de Nations League, mede door toedoen van Oranje. En geen enkele club in de kwartfinale van de Champions League. ,,Zo gaat dat”, lacht Pröpper. ,,Ik ben blij dat het hele land weer achter ons staat. Maar we moeten er wel voor zorgen dat dit zo blijft.”