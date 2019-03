PSV-aanvoerder De Jong: We hebben geen gekke dingen gedaan

PSV was dominant en gaf vrijwel geen kans weg. Dat was de afgelopen wedstrijden (drie keer gelijkspel) wel anders. ,,De afgelopen weken waren we gewoon slordig", erkent De Jong. ,,We waren snel de bal kwijt en lieten de tegenstander groeien in de wedstrijd. Excelsior had vandaag geen moment het gevoel dat er iets te halen viel.”