PSV al bijna drie jaar ongeslagen op zaterdagavond in Eindhoven

Stats+opstellingenMet behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van dit weekend in de eredivisie. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de 21ste speelronde.

Fortuna Sittard - Heracles Almelo (vrijdag 20.00 uur)

• Fortuna Sittard gaat met vertrouwen het duel met Heracles in. Sinds de officiële aanstelling van coach Sjors Ultee op 2 december verzamelde alleen Ajax (23) meer punten in de eredivisie dan Fortuna (22).

• Een wedstrijd met veel doelpogingen wordt het naar verwachting niet. In duels van Heracles werd dit seizoen minder vaak geschoten (445 keer – 210 voor, 235 tegen) dan in wedstrijden van elke andere ploeg.

• Delano Burgzorg kan de tiende Heraclied worden die in vier opeenvolgende duels scoort. FC Utrecht-spits Adrián Dalmau deed dat voor Heracles als laatst in maart 2019.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD Sportwereld

PEC Zwolle - RKC (zaterdag 14.00 uur)

• Grote kans op een remise vandaag: PEC Zwolle speelde dit seizoen tien van zijn twintig duels gelijk. In vijf van de laatste zes eredivisie-ontmoetingen tussen deze ploegen eindigden het duel ook al in een gelijkspel.

• Sai van Wermeskerken is sterk begonnen aan 2021. De middenvelder van PEC veroverde dit kalenderjaar zestig keer de bal in zes wedstrijden, meer dan iedere andere speler.

• Thomas Buitink was in zijn eerste twee wedstrijden voor PEC Zwolle telkens bij een doelpunt betrokken (1 goal, 1 assist) en kan de eerste speler deze eeuw worden die in zijn eerste drie duels voor de Blauwvingers een goal maakt of aangeeft.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van RKC. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © DPG Media

FC Emmen - AZ (zaterdag 14.00 uur)

• AZ gaat op bezoek bij Emmen op jacht naar zijn 250ste uitzege in de eredivisie. Alleen Ajax (597), PSV (541), Feyenoord (491) en FC Twente (279) wonnen vaker buitenshuis dan de Alkmaarders. In Drenthe boekte het al vier van de 249 overwinningen. AZ won alle ontmoetingen tegen Emmen met een gecombineerd doelsaldo van 13-1.

• AZ wacht al twaalf competitieduels op een clean sheet, langer dan elke andere ploeg; Marco Bizot hield voor het laatst de nul op 22 november 2020 tegen FC Emmen (1-0).

• FC Emmen-aanwinst Paul Gladon kan zijn debuut maken tegen AZ. De spits scoort als basisspeler gemiddeld eens per 274 minuten in de eredivisie (9 goals in 2462 minuten), als invaller is dat eens per 125 minuten (7 in 874 minuten).

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van AZ. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © DPG Media

PSV - FC Twente (zaterdag 16.30 uur)

• PSV won 29 van zijn laatste 30 thuiswedstrijden op een zaterdagavond, met een 2-2 gelijkspel tegen SC Heerenveen op 17 februari 2018 als enige uitzondering.

• FC Twente wacht al lang op een overwinning in Eindhoven. De laatste uitzege van FC Twente op PSV in eredivisie-verband dateert van 4 maart 2012. De Tukkers wonnen toen met 2-6. Wellicht dat zaterdag de ploeg van Ron Jans goede zaken kan boeken. De Tukkers zijn ongeslagen in de laatste zes uitduels in de competitie (W4, G2).

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Twente. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © DPG Media

SC Heerenveen - Vitesse (zaterdag 16.30 uur)

• Vitesse verloor maar één van de laatste elf wedstrijden tegen SC Heerenveen (W4, G6). Dat was de meest recente ontmoeting in Friesland (3-2 in november 2019).

• Heerenveen heeft dit seizoen in tien duels op voorsprong gestaan en verloor in die wedstrijden geen enkele keer. Ook kwam de club in tien duels op achterstand, daarvan wonnen de Friezen er geen een.

• Geen Vitesse-speler creëerde dit seizoen meer kansen uit open spel dan Eli Dasa (20, net als Matús Bero). Alleen Oussama Tannane gaf namens de Arnhemmers meer passes richting het vijandelijke strafschopgebied (231) dan de rechtsback (75).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © DPG Media

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © DPG Media